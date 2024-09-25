"بوتين": مساهمة دول "بريكس" في الاقتصاد العالمي تتجاوز حصة G7

وأشار، وفق "روسيا اليوم" إلى تزايد أهمية دور مجموعة "بريكس" في الاقتصاد العالمي، وقال: إن مساهمة دول مجموعة "بريكس" في الاقتصاد العالمي تجاوزت حصة مجموعة السبع الكبار، كما أنها تواصل النمو.