"بوتين": مساهمة دول "بريكس" في الاقتصاد العالمي تتجاوز حصة G7

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إجراءات الغرب تجاه المؤسسات المالية وأنظمة الدفع الروسية بأنها معادية، ولفت إلى تراجع حصة "العملات الغربية السامة" في مدفوعات بلاده إلى النصف.
وجاء تصريح الرئيس الروسي في اجتماع عُقِد اليوم الأربعاء لرئاسة مجلس الدولة الروسية حول المسائل المرتبطة بالصادرات.
وقال "بوتين"، في الاجتماع: إن حصة الروبل في المدفوعات الدولية لروسيا اقتربت من 40%، تزامنًا مع تراجع حصة "العملات الغربية السامة" إلى النصف.
وأشار، وفق "روسيا اليوم" إلى تزايد أهمية دور مجموعة "بريكس" في الاقتصاد العالمي، وقال: إن مساهمة دول مجموعة "بريكس" في الاقتصاد العالمي تجاوزت حصة مجموعة السبع الكبار، كما أنها تواصل النمو.
وعن مستقبل الاقتصاد العالمي، أفاد بأن التجارة والاقتصاد العالميين يتغيران بنحو ملحوظ، مع ظهور بلدان الجنوب العالمي كقادة.
وقال "بوتين": حل الصعوبات المرتبطة بعمليات الدفع الخارجية يستغرق وقتًا، وتعمل دول في العالم، وليس فقط روسيا، على إنشاء بنية تحتية للمدفوعات تتجاوز حدود الدولة.
وأضاف: روسيا عضو في التجارة الدولية على الرغم من الصعوبات (العقوبات) التي يواجهها قطاع الأعمال الروسي.
وأردف: يجب زيادة كفاءة الدعم المالي والمعلوماتي للصادرات من أجل التنمية طويلة المدى للعلاقات التجارية الخارجية لروسيا.
وتابع الرئيس الروسي: الشركات الروسية مستعدة لإنتاج مجموعة كبيرة من السلع عالية التقنية، لذلك من المهم الترويج لها بشكل فعال في الأسواق الخارجية.