منظمة الصحة العالمية تدعو إلى فتح ممرات طبية في غزة

وأكّد ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية الدكتور ريك بيبركورن في مؤتمر صحفي أن معبري كرم أبو سالم وكيسوفيم مفتوحان، بينما تبقى معابر رفح وإيريز وزيكيم مغلقة، مما يحد من إيصال الإمدادات إلى الشمال.