"البرهان" يُلقِي كلمة السودان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

وبعد أكثر من خمسة أشهر على اندلاع الحرب بين قوات الجيش التي تدين بالولاء للبرهان وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل الماضي، لم يستطع أي من الطرفين تحقيق نصر حاسم.