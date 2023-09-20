"البرهان" يُلقِي كلمة السودان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

توجّه رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، اليوم (الأربعاء)، إلى نيويورك؛ للمشاركة في أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضح مجلس السيادة الانتقالي في بيان عبر "فيسبوك، أن "البرهان" سيُلقي كلمة السودان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد غدٍ (الجمعة)، كما يشارك في اجتماعات؛ لتعزيز التعاون متعدد الأطراف فيما يتعلق بمختلف القضايا الدولية والإقليمية.
وبعد أكثر من خمسة أشهر على اندلاع الحرب بين قوات الجيش التي تدين بالولاء للبرهان وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل الماضي، لم يستطع أي من الطرفين تحقيق نصر حاسم.