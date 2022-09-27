تحطم طائرة مسيرة إيرانية في أربيل شمال العراق

وأفاد "حسين" بأن طائرة مسيّرة مفخخة إيرانية سقطت في موقع يعرف باسم قلات بالقرب من قرية ميركة في منطقة بالكايتي، وانفجرت مع ما تحمل من متفجرات، لكن الحادث لم يتسبب في خسائر بالأرواح، وفقاً لشبكة "رووداو".