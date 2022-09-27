تحطم طائرة مسيرة إيرانية في أربيل شمال العراق

سقطت طائرة مسيّرة إيرانية، اليوم (الثلاثاء) في قرية ميركة بمحافظة أربيل شمال العراق، بحسب ما أعلن مدير ناحية قسري بقضاء جومان التابع لمحافظة أربيل شاخوان حسين.
وأفاد "حسين" بأن طائرة مسيّرة مفخخة إيرانية سقطت في موقع يعرف باسم قلات بالقرب من قرية ميركة في منطقة بالكايتي، وانفجرت مع ما تحمل من متفجرات، لكن الحادث لم يتسبب في خسائر بالأرواح، وفقاً لشبكة "رووداو".
وأضاف بأنه لا يوجد في الموقع أي مقر لقوات أحزاب كوردستان إيران وليس الموقع مأهولاً بالسكان.
وبيّن أن إيران بدأت منذ يومين بقصف مناطق في أربيل؛ بذريعة تواجد مقرات لأحزاب الشرق "كوردستان إيران" فيها، لكن الموقع المستهدف ليس قريباً من أي مقر لهذه الأحزاب.