"النزاعات تقترن بانتهاكات حقوق الإنسان".. "العفو الدولية" تُحذر من انهيار النظام العالمي

وتزامنًا مع صدور التقرير السنوي للمنظمة حول حقوق الإنسان في العالم، قالت أنييس كالامار: "إن كل ما شهدناه في الأشهر الـ 12 الأخيرة من الشرق الأوسط إلى أوكرانيا وبورما والسودان وأثيوبيا، التي تشهد نزاعات تواكبها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، يدل على أن النظام الدولي على وشك الانهيار"، وفقًا لـ"فرانس برس".