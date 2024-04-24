"النزاعات تقترن بانتهاكات حقوق الإنسان".. "العفو الدولية" تُحذر من انهيار النظام العالمي

حذّرت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار، اليوم (الأربعاء) من أن النظام العالمي الذي قام بعد الحرب العالمية الثانية "مهدد بالانهيار".
وتزامنًا مع صدور التقرير السنوي للمنظمة حول حقوق الإنسان في العالم، قالت أنييس كالامار: "إن كل ما شهدناه في الأشهر الـ 12 الأخيرة من الشرق الأوسط إلى أوكرانيا وبورما والسودان وأثيوبيا، التي تشهد نزاعات تواكبها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، يدل على أن النظام الدولي على وشك الانهيار"، وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضافت: "في الأشهر الستة الماضية خصوصًا قامت الولايات المتحدة بحماية السلطات الإسرائيلية من أي تدقيق في الانتهاكات الكثيرة المرتكبة في غزة".
ولفتت إلى أن "إسرائيل" أبدت تجاهلًا صارخًا للقانون الدولي زاد من وطأته تقاعس حلفائها عن إنهاء ما يتعرض له المدنيون في غزة من سفك للدماء يستعصي على الوصف.
وبيّنت أن الكثير من هؤلاء الحلفاء هم أنفسهم مصممو النظام القانوني الذي أُرْسِيَ بعد الحرب العالمية الثانية.