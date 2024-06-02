الأميركيون يهتمون بقضايا أخرى.. هل ستؤثر إدانة "ترامب" على انتخابات الرئاسة الأميركية؟

في خضم الاهتمام الإعلامي الواسع الذي شهده الأسبوع الماضي، حول إدانة هيئة المحلفين في نيويورك للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بـ34 تهمة جنائية، في قضية تزوير وثائق للتغطية على مبلغ مالي، دفعه لشراء صمت ممثلة إباحية قبل انتخابات عام 2016؛ قد يعتقد المرء أن الانتخابات الرئاسية لعام 2024 ستتحول إلى نتائج تلك المحاكمة، التي اختتمت بإدانة "ترامب" الخميس الماضي، ولكن استنادًا إلى استطلاعات الرأي، التي أجرتها شركتي "شوين-كوبرمان" وشركات مستقلة أخرى، فإن هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة، وفقاً للكاتب في صحيفة "فوكس نيوز" الأميركية دوغ شوين.
ففي الواقع، يشير فحص استطلاعات الرأي، التي ظهرت في الأيام، التي سبقت صدور الحكم، إلى أنه من غير المرجح أن تكون انتخابات 2024 حول "ترامب" ومشاكله القانونية أو جو بايدن وابنه هانتر بايدن، الذي سيحاكم في وقت لاحق من هذا الشهر بتهم تتعلق بالأسلحة النارية، فببساطة، لا يهتم الشعب الأمريكي بهذه القضايا، لقد أخذوا بالفعل في الحسبان تقييمهم للمرشحين، وتنعكس هذه التقييمات في استطلاعات الرأي، وبقدر ما كان هناك أي تأثير للمجموعات الأربع من التهم الجنائية الموجهة ضد "ترامب"، فإن كان هناك أي تأثير، فقد ساعدته أكثر مما أضرّته، فمنذ بدء المحاكمة، تحسنت أرقام "ترامب" بشكل هامشي في الولايات السبع المتأرجحة الرئيسية، وبشكل متواضع جدًا على الصعيد الوطني أيضًا.
فعند النظر إلى استطلاعات الرأي بالتفصيل، نجد أن ما يركز عليه الناخبون ليس القضايا، التي تركز عليها وسائل الإعلام الوطنية بل على قضايا أكثر دنيوية، ولكنها حاسمة، إنهم يركزون على ما هو مهم بالنسبة لهم، ويعني ذلك المخاوف مثل، التضخم وتكلفة المعيشة، والحدود الجنوبية، والحقيقة التي تغيب عن معظم وسائل الإعلام الليبرالية الوطنية هي أن أعدادًا متزايدة من الناس يعيشون من راتب إلى راتب، وعلى الرغم من اعتدال التضخم منذ بداية العام، لا يزال الأمريكيون يدفعون أسعارًا في متجر البقالة ومضخة الوقود أعلى بنسبة 20% على الأقل مما كانت عليه عندما تولى "بايدن" منصبه.
وحتى الآن، كانت الإجابة من البيت الأبيض هي الصمت بشأن هذه القضايا الرئيسية، مما جعل الديمقراطيين في كل مكان يبدأون في الشعور بالذعر بشأن فرص الرئيس الحالي في الفوز بإعادة انتخابه، والمشكلة الثانية التي تواجه الشعب الأمريكي والتي ترفض إدارة "بايدن" التركيز عليها بشكل مباشر أكثر هي الحدود الجنوبية. على الرغم من الاستعداد الآن لعقد صفقة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن أمن الحدود مع الجمهوريين، إلا أن الديمقراطيين والرئيس اليوم يبدون بشكل فريد وواضح غير راغبين في اتخاذ أي إجراء تنفيذي لإظهار القلق بشأن ملايين الأشخاص الذين تدفقوا عبر الحدود الجنوبية خلال السنوات الثلاث الماضية.
وبالنسبة لـ"ترامب"، فإن التحدي مختلف إلى حد ما. لقد قدم الحجة، بشكل مقنع لناخبيه، بأن هذا نظام سياسي "مزور" مع نظام قضائي "مزور" تم تسليحه، وإما أن يصدق الناخبون ذلك أو لا يصدقونه. فهم إما يعتقدون أن انتخابات 2020 قد شابها التزوير أو يعتقدون أنها كانت انتخابات حرة ونزيهة، على الرغم من أي عيوب كانت موجودة.
وخلاصة القول بالنسبة لـ"ترامب" هو أن الناخبين يريدون أن يسمعوا ما الذي سيفعله "ترامب" نفسه لخفض التضخم وتقليل تكلفة البقالة والبنزين، إنهم يريدون توصيات بشأن السياسات، وليس خطابات حول نظام يتفق الطرفان على أنه معيب بشكل أساسي، وقد أوضح "ترامب" أنه سيشدد على الحدود الجنوبية، وسيكون "ترامب" في موقف أقوى بكثير إذا خاض الانتخابات على أساس سياساته وأفكاره للمستقبل بدلاً من هذا النوع من الخطابات المتطرفة، التي صاغها خلال المحاكمة بشكل مفهوم.