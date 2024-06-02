الأميركيون يهتمون بقضايا أخرى.. هل ستؤثر إدانة "ترامب" على انتخابات الرئاسة الأميركية؟

ففي الواقع، يشير فحص استطلاعات الرأي، التي ظهرت في الأيام، التي سبقت صدور الحكم، إلى أنه من غير المرجح أن تكون انتخابات 2024 حول "ترامب" ومشاكله القانونية أو جو بايدن وابنه هانتر بايدن، الذي سيحاكم في وقت لاحق من هذا الشهر بتهم تتعلق بالأسلحة النارية، فببساطة، لا يهتم الشعب الأمريكي بهذه القضايا، لقد أخذوا بالفعل في الحسبان تقييمهم للمرشحين، وتنعكس هذه التقييمات في استطلاعات الرأي، وبقدر ما كان هناك أي تأثير للمجموعات الأربع من التهم الجنائية الموجهة ضد "ترامب"، فإن كان هناك أي تأثير، فقد ساعدته أكثر مما أضرّته، فمنذ بدء المحاكمة، تحسنت أرقام "ترامب" بشكل هامشي في الولايات السبع المتأرجحة الرئيسية، وبشكل متواضع جدًا على الصعيد الوطني أيضًا.