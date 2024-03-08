مهاجماً بايدن.. ترامب: قام بعمل فظيع و"أسوأ خطاب عن حالة الاتحاد على الإطلاق"

وأضاف: "لقد ذكر بالكاد الهجرة، وأسوأ وضع على الحدود في تاريخ العالم. لن ينجح أبداً في التعامل مع الهجرة، وهو لا يريد ذلك. إنه يريد أن يجتاح المهاجرون بلادنا. سترتفع الجريمة إلى مستوياتٍ غير مسبوقة. هذا يحدث بالفعل وبسرعة كبيرة".