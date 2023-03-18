باكستان.. المحكمة العليا تسقط مذكرة اعتقال عمران خان

وبعد أيام من الجدل القانوني، قطع خان أكثر من 300 كيلومتر من لاهور إلى مجمع المحاكم في إسلام أباد، لكنه لم يتمكن من الخروج من السيارة، فقد تجمع عدد كبير من أنصاره حول المجمع ورشقوا الحجارة على عناصر الشرطة الذين ردوا بإطلاق الغاز المسيل للدموع، لكن المحكمة قبلت حضوره، وفق محاميه.