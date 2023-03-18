باكستان.. المحكمة العليا تسقط مذكرة اعتقال عمران خان

أسقطت المحكمة العليا في باكستان، مذكرة التوقيف بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان إثر توجهه، اليوم (السبت) إلى المحكمة بعد غيابه عن عدة جلسات استماع، فيما اندلعت مواجهات بين الشرطة وأنصاره في إسلام أباد.
وصدرت مذكرة توقيف بحق "خان" بعد عدم مثوله أمام محكمة في إسلام أباد في 11 مارس، للرد على اتهامه بعدم الإعلان عن كل الهدايا الدبلوماسية، التي تلقاها خلال فترة ولايته، وعن كسب أموال منها عبر بيع بعضها، وهو ما ينفيه.
وبعد أيام من الجدل القانوني، قطع خان أكثر من 300 كيلومتر من لاهور إلى مجمع المحاكم في إسلام أباد، لكنه لم يتمكن من الخروج من السيارة، فقد تجمع عدد كبير من أنصاره حول المجمع ورشقوا الحجارة على عناصر الشرطة الذين ردوا بإطلاق الغاز المسيل للدموع، لكن المحكمة قبلت حضوره، وفق محاميه.