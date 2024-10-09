الأونروا: الاحتلال الإسرائيلي يحاصر 400 ألف فلسطيني شمال قطاع غزة

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر نحو 400 ألف فلسطيني شمال قطاع غزة، وأنه لا نهاية للجحيم والجوع والعطش الذي يفتك بالفلسطينيين في ظل القصف الإسرائيلي المستمر على تلك المناطق، مشيرة إلى أن الأوامر الأخيرة بالإخلاء الصادرة عن قوات الاحتلال تجبر الناس على الفرار مرة تلو الأخرى، خاصة من مخيم جباليا شمال القطاع.
وأفادت وكالة الغوث بأنه لا يوجد مكان آمن في غزة، وأن ملاجئ الأونروا وخدماتها تُجبر على الإغلاق، بعضها لأول مرة منذ بدء الحرب، مع ندرة الإمدادات الأساسية، مما تسبب بتفاقم الجوع. كما أوضحت أن التصعيد العسكري الأخير في قطاع غزة يهدد بعدم تنفيذ المرحلة الثانية من حملة تحصين الأطفال ضد شلل الأطفال، الذين هم الأكثر معاناة في هذه الحرب.
من جانبها، وثّقت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد أكثر من 50 فلسطينيًا اليوم، في عمليات قصف استهدفت منازل وتجمعات للفلسطينيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة.