الأونروا: الاحتلال الإسرائيلي يحاصر 400 ألف فلسطيني شمال قطاع غزة

وأفادت وكالة الغوث بأنه لا يوجد مكان آمن في غزة، وأن ملاجئ الأونروا وخدماتها تُجبر على الإغلاق، بعضها لأول مرة منذ بدء الحرب، مع ندرة الإمدادات الأساسية، مما تسبب بتفاقم الجوع. كما أوضحت أن التصعيد العسكري الأخير في قطاع غزة يهدد بعدم تنفيذ المرحلة الثانية من حملة تحصين الأطفال ضد شلل الأطفال، الذين هم الأكثر معاناة في هذه الحرب.