على خلفية التسجيلات المسرّبة.. مذكرة بالسجن في حق رئيس حزب النهضة بتونس

وفي هذا الصدد، قال عبد الفتاح التاغوتي، المسؤول في حزب النهضة، لوكالة فرانس برس، إن قاضي التحقيق في هذا القطب قرر الأربعاء إصدار مذكرة إيداع في حق الونيسي.