دراسة: هذا ما سوف يُحدثه التغير المناخي على نصف الأرض

وقالت الدراسة إن خطر حدوث جفاف للتربة كالذي شهدته أوروبا والصين والولايات المتحدة؛ يمكن أن يتكرر في ظل المناخ الحالي مرة كل 20 سنة، مقابل مرة كل 400 سنة أو حتى أقل من ذلك؛ في حال لم يكن هناك احترار؛ وفق "فرانس برس".