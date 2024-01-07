"لن تصمد طويلًا".. وزراء يقاطعون جلسة حكومة "نتنياهو"

قاطع وزراءُ من حزب "المعسكر الرسمي" الجلسةَ الأسبوعية لحكومة بنيامين نتنياهو، اليوم "الأحد"؛ بسبب خلافات سياسية داخلية حول تشكيل لجنة تحقيق عسكرية لبحث إخفاقات الجيش في هجوم السابع من أكتوبر.
ونقلت هيئةُ البثّ الإسرائيلي عمّن وصفتهم بكبار الوزراء، أنّ حكومة الحرب لن تصمد طويلًا في ظلّ الوضع الحالي.
وأوضح الوزراء أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأعضاء في الحكومة؛ يحاولون بالفعل بناء رواية تلقي بالمسؤولية على رئيس الأركان وعلى جهاز الشاباك، وكبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية، في الإخفاق يوم 7 أكتوبر، وبالتالي يتصرفون في مجلس الوزراء وفق ذلك.
وأعقبت المقاطعةُ هجومَ وزراء في حزب الليكود على رئيس الأركان الجنرال "هرتسي هليفي"، الأسبوع الماضي، بعد إعلانه تشكيلَ لجنة تحقيق عسكرية لبحث فشل الجيش في هجوم السابع من أكتوبر.
وأثارت خطةُ للجيش الإسرائيلي لإجراء تحقيق داخلي في الهجوم الذي شنّته حركة حماس في السابع من أكتوبر؛ انتقاداتٍ من وزراء من اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، الذين يريدون إجراء تقييم أكثر شمولًا للسياسة الإسرائيلية تجاه القطاع الفلسطيني؛ وفقًا لـ"رويترز".