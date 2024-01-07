"لن تصمد طويلًا".. وزراء يقاطعون جلسة حكومة "نتنياهو"

وأوضح الوزراء أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأعضاء في الحكومة؛ يحاولون بالفعل بناء رواية تلقي بالمسؤولية على رئيس الأركان وعلى جهاز الشاباك، وكبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية، في الإخفاق يوم 7 أكتوبر، وبالتالي يتصرفون في مجلس الوزراء وفق ذلك.