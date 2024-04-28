مصر والاتحاد الأوروبي يرفضان شن إسرائيل عملية عسكرية في رفح

أعلنت مصر والاتحاد الأوروبي، اليوم (الأحد)، رفضهما شن إسرائيل عملية عسكرية في رفح بجنوب قطاع غزة.
ودعا وزير الخارجية المصري سامح شكري، وممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال لقائهما على هامش مشاركتهما في المنتدى الاقتصادي العالمي بالعاصمة السعودية الرياض، الأطراف الدولية للضغط على إسرائيل لمنعها من اجتياح رفح، ووقف سيناريو التهجير القسري لأهالي قطاع غزة أو تصفية القضية الفلسطينية.
وطالب الطرفان بإطلاق عملية سياسية جدية وفاعلة للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وفقاً لبيان وزارة الخارجية المصرية.
وشددا على أهمية عدم الفصل بين جهود تحقيق وقف إطلاق النار، والعمل على تنفيذ حل الدولتين.