مصر والاتحاد الأوروبي يرفضان شن إسرائيل عملية عسكرية في رفح

ودعا وزير الخارجية المصري سامح شكري، وممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال لقائهما على هامش مشاركتهما في المنتدى الاقتصادي العالمي بالعاصمة السعودية الرياض، الأطراف الدولية للضغط على إسرائيل لمنعها من اجتياح رفح، ووقف سيناريو التهجير القسري لأهالي قطاع غزة أو تصفية القضية الفلسطينية.