البرلمان الإسباني يقر حظر الأسلحة مع إسرائيل دعمًا لغزة وسط قلق من تداعيات أوروبية

وحظي القانون بتأييد 178 نائبًا مقابل 169 صوتًا معارضًا، بعد حصول الحكومة التي لا تملك غالبية برلمانية على دعم أربعة نواب من حزب "بوديموس" اليساري المتطرف، والذين لم يعلنوا موقفهم النهائي إلا صباح يوم التصويت.