"لازاريني": "الأونروا" مهددة بالموت

حذر المدير العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، اليوم (السبت)، من أن "الأونروا" مهددة بالموت، بعد أن أوقف عدة مانحين تمويلهم، بسبب مزاعم إسرائيلية بأن بعض الموظفين شاركوا في هجوم حركة "حماس" في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) على جنوب إسرائيل.