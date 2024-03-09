"لازاريني": "الأونروا" مهددة بالموت

حذر المدير العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، اليوم (السبت)، من أن "الأونروا" مهددة بالموت، بعد أن أوقف عدة مانحين تمويلهم، بسبب مزاعم إسرائيلية بأن بعض الموظفين شاركوا في هجوم حركة "حماس" في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) على جنوب إسرائيل.
وقال "لازاريني" لشبكة "آر.تي.إس" السويسرية: "إن الأونروا مهددة بالموت، إنها معرضة لخطر التفكيك"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأضاف: "إن العامل المهم الذي على المحك هو مصير الفلسطينيين اليوم في غزة على المدى القصير، والذين يمرون بأزمة إنسانية لم يسبق لها مثيل على الإطلاق".