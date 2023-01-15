حفيد "الخميني" من النجف: دعونا نسلم الحكومة بمجملها للشعب الإيراني

وفي التفاصيل، نقل موقع جماران القريب من أسرة خميني، تصريحات أدلى بها علي خميني في احتفال ديني في مدينة النجف العراقية، حيث قال: "والله، إذا تمكنا بطريقة ما من تسليم الحكومة بمجملها إلى الشعب الإيراني، يمكن القول على وجه اليقين إنهم سيطبقون الإسلام بشكل أفضل منا على الإطلاق".