الصين تعلن دعمها القوي للبنان بعد الضربات الإسرائيلية

أعلنت الصين دعمها للبنان "بقوة"، بعد تعرضه لهجمات إسرائيلية عنيفة أدت إلى مقتل المئات وإصابة أكثر من 1600 شخص.
وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي لنظيره اللبناني عبدالله بوحبيب: إن الصين تدعم لبنان بقوة في حماية أمنه وسيادته، وتندد بشدة بالانتهاكات بعد الغارة الجوية الإسرائيلية واسعة النطاق.
وذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان أن الوزيرين اجتمعا في نيويورك؛ حيث تبادلا وجهات النظر بشأن الموقف في الشرق الأوسط.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه شن ضربات جوية على مواقع لـ"حزب الله" اللبناني، الاثنين، قالت السلطات اللبنانية إنها أسفرت عن مقتل 492 شخصًا ودفعت عشرات الآلاف للفرار إلى مواقع آمنة؛ وذلك في أعنف يوم يشهده لبنان خلال عقود.