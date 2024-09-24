الصين تعلن دعمها القوي للبنان بعد الضربات الإسرائيلية

وقال الجيش الإسرائيلي إنه شن ضربات جوية على مواقع لـ"حزب الله" اللبناني، الاثنين، قالت السلطات اللبنانية إنها أسفرت عن مقتل 492 شخصًا ودفعت عشرات الآلاف للفرار إلى مواقع آمنة؛ وذلك في أعنف يوم يشهده لبنان خلال عقود.