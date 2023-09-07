"بلومبيرغ": مجموعة العشرين تمنح الاتحاد الإفريقي عضوية دائمة

قالت وكالة "بلومبيرغ"، الخميس، نقلًا عن مصادر مطلعة: إن مجموعة دول العشرين وافقت على منح العضوية الدائمة للاتحاد الإفريقي.
وهذه الخطوة ستمنح التكتل الإفريقي نفس الوضع الذي يتمتع به الاتحاد الأوروبي، من تسميته الحالية "المنظمة الدولية المدعوة"؛ وفق "بلومبيرغ".
وذكر التقرير أن من المتوقع أن يعلن زعماء مجموعة العشرين عن القرار خلال القمة المقبلة التي ستعقد في الهند.
وحسب وكالة "فرانس برس"، يصل قادة كبرى القوى الاقتصادية في العالم إلى الهند، غدًا الجمعة؛ للمشاركة في قمة مجموعة العشرين التي تستمر يومين ويخيم عليها الغزو الروسي لأوكرانيا والقلق حيال الاقتصاد العالمي وتغير المناخ.
وروّجت الهند للقمة تحت شعار "أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد"؛ لكن تسود خلافات في أوساط قادة بلدان مجموعة العشرين.
ويتغيب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، عن قمة التاسع والعاشر من سبتمبر في نيودلهي.
وتضم مجموعة العشرين 19 دولة والاتحاد الأوروبي، وتساهم في حوالى 85% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، ويشكل سكانها ثلثي سكان العالم.