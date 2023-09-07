"بلومبيرغ": مجموعة العشرين تمنح الاتحاد الإفريقي عضوية دائمة

وحسب وكالة "فرانس برس"، يصل قادة كبرى القوى الاقتصادية في العالم إلى الهند، غدًا الجمعة؛ للمشاركة في قمة مجموعة العشرين التي تستمر يومين ويخيم عليها الغزو الروسي لأوكرانيا والقلق حيال الاقتصاد العالمي وتغير المناخ.