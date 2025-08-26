"ترامب": مستعد لحرب اقتصادية مع روسيا إذا لم تتوقف الحرب.. و"زيلينسكي" ليس بريئًا

ميدانيًا، أقرت كييف للمرة الأولى، الثلاثاء، بأن الجيش الروسي دخل منطقة دنيبروبيتروفسك في وسط أوكرانيا، والتي كانت بعيدة عن المعارك العنيفة سابقًا. وقال الناطق باسم "مجموعة قوات دنيبرو العملياتية الاستراتيجية" فيكتور بريغوبوف لوكالة فرانس برس: "نعم، لقد دخلوا، والقتال متواصل".