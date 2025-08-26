"ترامب": مستعد لحرب اقتصادية مع روسيا إذا لم تتوقف الحرب.. و"زيلينسكي" ليس بريئًا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده لخوض "حرب اقتصادية" مع روسيا إذا لم يتم التوصل إلى تسوية للأزمة الأوكرانية، مؤكدًا أنه لا يرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بريئًا أو متحركًا بوضوح نحو السلام.
وقال ترامب خلال اجتماع مجلس الوزراء الرئاسي في البيت الأبيض: "أريد أن ينتهي هذا الصراع. لن تكون هناك حرب عالمية، بل حرب اقتصادية، وستكون سيئة جدًا لروسيا، وأنا لا أريد ذلك".
وأضاف: "زيلينسكي ليس بريئًا أيضًا.. رقصة التانغو تتطلب شخصين"، مشددًا على ضرورة لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني للتوصل إلى تسوية.
ميدانيًا، أقرت كييف للمرة الأولى، الثلاثاء، بأن الجيش الروسي دخل منطقة دنيبروبيتروفسك في وسط أوكرانيا، والتي كانت بعيدة عن المعارك العنيفة سابقًا. وقال الناطق باسم "مجموعة قوات دنيبرو العملياتية الاستراتيجية" فيكتور بريغوبوف لوكالة فرانس برس: "نعم، لقد دخلوا، والقتال متواصل".
في المقابل، نفى الجيش الأوكراني مزاعم موسكو بالسيطرة الكاملة على قريتي زابوريزكه ونوفوجورجييفكا، رغم إعلان الجيش الروسي في وقت سابق الاستيلاء على بعض البلدات هناك.
وأشار مرصد المعارك "ديب ستيت" المقرب من الجيش الأوكراني إلى أن القوات الروسية "تُعزز مواقعها وتستعد لمزيد من التقدم"، فيما تواصل روسيا تحقيق مكاسب تدريجية في معارك مكلفة شرق وجنوب أوكرانيا بمناطق مدمرة وشبه مهجورة.
ويأتي اعتراف كييف بخسارة أراضٍ جديدة في وقت تتعثر فيه الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق سلام محتمل، وسط استمرار التصعيد الميداني.