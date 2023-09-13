ضحايا أزمات متفاقمة.. 333 مليون طفل في العالم يعانون من فقر مدقع

وأوضح التقرير أن وباء "كوفيد-19" أدى إلى رفع الفقر المدقع عن أقل بثلاثين مليون طفل عما كان متوقعًا في السابق، ونتيجة لذلك، لا يزال طفل من كل ستة يعيش على أقل من 2.15 دولارًا يومياً، وفقاً لـ"فرانس برس".