ضحايا أزمات متفاقمة.. 333 مليون طفل في العالم يعانون من فقر مدقع

كشف تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، والبنك الدولي، نُشِرَ اليوم (الأربعاء)، عن أن 333 مليون طفل حول العالم يعانون من الفقر.
وأوضح التقرير أن وباء "كوفيد-19" أدى إلى رفع الفقر المدقع عن أقل بثلاثين مليون طفل عما كان متوقعًا في السابق، ونتيجة لذلك، لا يزال طفل من كل ستة يعيش على أقل من 2.15 دولارًا يومياً، وفقاً لـ"فرانس برس".
من جهته، قال المدير العالمي للفقر والمساواة في البنك الدولي لويس فيليب لوبيز كالفا في بيان: "إن عالماً يعيش فيه 333 مليون طفل في فقر مدقع إذ يحرمون ليس من الاحتياجات الأساسية فحسب، بل كذلك من الكرامة والفرص أو الأمل، لا يمكن تحمله بكل بساطة".
من ناحيتها، بيّنت المديرة التنفيذية ليونيسف كاثرين راسل أن الأزمات المتفاقمة من تداعيات "كوفيد-19" والنزاعات والتغير المناخي والصدمات الاقتصادية عطّلت التقدم، وتركت ملايين الأطفال في فقر مدقع.
ودعا البنك الدولي و"يونيسف" بلدان العالم لمنح أولوية للتعامل مع الفقر في أوساط الأطفال وفرض سلسلة إجراءات تشمل توسيع برامج الإعانات المخصصة لهم.
وتسدد استنتاجات التقرير ضربة لهدف الأمم المتحدة الطموح المتمثل بالقضاء على الفقر المدقع بحلول العام 2030، فعلى سبيل المثال، خلُص إلى أن 40% من الأطفال في إفريقيا جنوب الصحراء لا يزالون يعيشون في فقر مدقع، وهي أعلى نسبة في العالم.