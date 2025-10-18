البرلمان البرتغالي يقر مشروع قانون لمنع تغطية الوجه بالأماكن العامة بغرامات تصل إلى 4 آلاف يورو

أقرّ البرلمان البرتغالي، الجمعة، في تصويت أولي، مشروع قانون مثير للجدل قدمه حزب "شِغا" اليميني المتطرف، يقضي بمنع تغطية الوجه في الأماكن العامة، مع فرض غرامات تصل إلى 4 آلاف يورو على المخالفين، وفق ما أوردته "سكاي نيوز عربية".
ويشمل الحظر المقترح البرقع الذي يغطي الجسم كاملًا، والنقاب الذي يغطي الوجه مع فتحة صغيرة حول العينين، ويُستثنى من ذلك دور العبادة، والمقرات الدبلوماسية، والطائرات.
ويحتاج القانون إلى موافقة الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، الذي يملك صلاحية المصادقة عليه أو الاعتراض وإحالته إلى المحكمة الدستورية.
وفي حال اعتماده، ستنضم البرتغال إلى دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وبلجيكا والنمسا وهولندا التي فرضت سابقًا حظرًا جزئيًا أو كاملًا على أغطية الوجه في الأماكن العامة.
ورغم أن عدد النساء اللواتي يرتدين البرقع أو النقاب في البرتغال يُعد محدودًا، إلا أن مشروع القانون أثار جدلًا واسعًا مشابهًا لما شهدته بلدان أوروبية أخرى.
وبرّر حزب "شِغا" هذا التحرك بأن تغطية الوجه تتعارض مع مبادئ الحرية والمساواة والكرامة الإنسانية، بينما عارضته الأحزاب اليسارية، معتبرة أنه يستهدف المسلمين والأجانب ويخالف قيم التعددية.