البرلمان البرتغالي يقر مشروع قانون لمنع تغطية الوجه بالأماكن العامة بغرامات تصل إلى 4 آلاف يورو

أقرّ البرلمان البرتغالي، الجمعة، في تصويت أولي، مشروع قانون مثير للجدل قدمه حزب "شِغا" اليميني المتطرف، يقضي بمنع تغطية الوجه في الأماكن العامة، مع فرض غرامات تصل إلى 4 آلاف يورو على المخالفين، وفق ما أوردته "سكاي نيوز عربية".