فيديو يرصد لحظة إطلاق النار في الهجوم الدموي بقاعة حفلات موسيقية بالقرب من موسكو

وثَّق مقطع فيديو، تداولته منصات التواصل الاجتماعي، لحظة إطلاق النار داخل قاعة حفلات موسيقية بالقرب من العاصمة موسكو، الذي راح ضحيته 40 شخصًا على الأقل، وأصيب أكثر من مئة آخرين.
وتفصيلاً، أظهر أحد المقاطع أشخاصًا بزي عادي يدخلون قاعة المسرح قبل أن يطلقوا النار على الحاضرين، فيما أظهر فيديو آخر أعمدة الدخان تتصاعد من مبنى المسرح، وألسنة النيران تلتهمه.
وذكرت وسائل إعلام روسية أن سقف "قاعة مدينة كروكوس" التهمته النيران بكامله تقريبًا، ولا يزال الناس بالداخل، وفقًا لـ"العربية نت".
وبحسب وسائل إعلام روسية، اقتحم أشخاص، يرتدون ملابس مموهة، الطابق الأرضي من قاعة "كروكوس سيتي"، وفتحوا النار من أسلحة آلية. وأضافت: "بعد ذلك ألقوا قنبلة يدوية، أو قنبلة حارقة؛ ما أدى إلى اشتعال النيران. واستلقى الناس في القاعة على الأرض هربًا من إطلاق النار لمدة 15 إلى 20 دقيقة، وبعد ذلك بدؤوا في الزحف للخروج. وتمكن كثيرون من الخروج".
وأفادت وسائل إعلام روسية أخرى بأن النيران اشتعلت في القاعة.
وأظهر مقطع مصور، بُث على قنوات تطبيق المراسلة الروسية، أعمدة ضخمة من الدخان الأسود تتصاعد فوق المبنى.
وقالت وزارة الصحة في مقاطعة موسكو: تم إرسال أكثر من 50 طاقم إسعاف إلى مدينة كراسنوغورسك؛ لتقديم المساعدة الطبية للضحايا في مركز تسوق "كروكوس سيتي".
وتواصل فِرق الطوارئ العمل من أجل إنقاذ الأشخاص من سطح مبنى "كروكوس سيتي هول" باستخدام الرافعات والمعدات اللازمة.
ووفقًا لتقارير المديرية الرئيسية لوزارة الطوارئ، قام رجال الإطفاء بإجلاء نحو 100 شخص من قاعة مجمع "كروكوس" عبر أسطُح المبنى.