فيديو يرصد لحظة إطلاق النار في الهجوم الدموي بقاعة حفلات موسيقية بالقرب من موسكو

وبحسب وسائل إعلام روسية، اقتحم أشخاص، يرتدون ملابس مموهة، الطابق الأرضي من قاعة "كروكوس سيتي"، وفتحوا النار من أسلحة آلية. وأضافت: "بعد ذلك ألقوا قنبلة يدوية، أو قنبلة حارقة؛ ما أدى إلى اشتعال النيران. واستلقى الناس في القاعة على الأرض هربًا من إطلاق النار لمدة 15 إلى 20 دقيقة، وبعد ذلك بدؤوا في الزحف للخروج. وتمكن كثيرون من الخروج".