إيران تتوعد بـ"رد حاسم يفوق التصور" بعد تهديد "ترامب" بضربات عسكرية

وكان ترامب قد أصر على أن الضربات التي شنتها بلاده في يونيو الماضي دمرت "تمامًا وكليًا" قدرات إيران النووية في مواقع التخصيب الرئيسية، في وقت أعربت فيه مصادر إسرائيلية عن قلقها من إعادة طهران بناء مخزونها من الصواريخ بعيدة المدى القادرة على ضرب إسرائيل.