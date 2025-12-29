إيران تتوعد بـ"رد حاسم يفوق التصور" بعد تهديد "ترامب" بضربات عسكرية
في أول رد رسمي من طهران على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال علي شمخاني، كبير مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي، إن قدرات بلاده الدفاعية "لا يمكن احتواؤها أو السماح بها"، مؤكدًا أن "أي عدوان سيُواجَه برد فوري وحاسم يفوق تصور مخططيه".
وجاء ذلك في تغريدة نشرها شمخاني، الإثنين، عبر منصة "إكس"، في أعقاب تصريحات للرئيس الأمريكي حذر فيها إيران من إعادة بناء برنامجها النووي، خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقر إقامته بمارالاغو في ولاية فلوريدا.
وقال ترامب في تصريحاته:
"أسمع أن إيران تحاول البناء مرة أخرى. إذا كانوا يفعلون ذلك فسيتعين علينا ضربهم. سنضربهم وسنسقطهم بقوة. لكن نأمل ألا يحدث ذلك"، وفق ما أوردته سكاي نيوز عربية.
وكان ترامب قد أصر على أن الضربات التي شنتها بلاده في يونيو الماضي دمرت "تمامًا وكليًا" قدرات إيران النووية في مواقع التخصيب الرئيسية، في وقت أعربت فيه مصادر إسرائيلية عن قلقها من إعادة طهران بناء مخزونها من الصواريخ بعيدة المدى القادرة على ضرب إسرائيل.
كما أشار ترامب إلى أن إيران أضاعت فرصة إبرام اتفاق نووي قبل الضربات الأميركية، قائلاً: "إنهم يتمنون لو أنهم أبرموا ذلك الاتفاق".
في المقابل، أكدت طهران أنها لم تعد تخصب اليورانيوم في أي من مواقعها، مبدية استعدادها للدخول في مفاوضات جديدة بشأن البرنامج النووي.
وتوقعت تقارير أن تشمل محادثات نتنياهو مع ترامب بحث إمكانية اتخاذ إجراء عسكري جديد ضد إيران، بعد أشهر من التصعيد العسكري الذي استمر 12 يومًا بين البلدين.