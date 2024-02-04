بغداد.. مقتل آمر كتيبة بالحشد الشعبي العراقي متأثراً بالضربة الأمريكية

أعلنت مديرية كتيبة الدروع الثالثة في الحشد الشعبي العراقي، اليوم الأحد، مقتل آمر الكتيبة متأثراً بجروحه الناجمة عن الضربات الأمريكية على العراق وسوريا أمس السبت.
وجاء في بيان صادر عن الكتيبة أن آمرها حسن عباس البلداوي، المكني بـ"أبو الحسن البلداوي"، قُتل "متأثراً بجراحه من جرّاء القصف الأمريكي على مقار الحشد الشعبي غربي الأنبار".
ووفق "الفرنسية" أكّد مسؤول في وزارة الداخليّة العراقيّة "استهداف أحد مقارّ الفصائل المسلّحة ضمن منطقة القائم"، لافتاً إلى أنّ المُستهدف في الضربة هو "مخزن للسلاح الخفيف بحسب معلومات أوليّة".. وأفاد بإصابة "ثمانية مدنيّين" في هذه المنطقة.
واستهدفت ضربة ثانية مركز قيادة للعمليّات تابعا للحشد الشعبي، وهو تحالف فصائل مسلّحة باتت منضوية في القوّات الرسميّة العراقيّة، في منطقة العكاشات الواقعة إلى الجنوب والقريبة من الحدود.
وأكّد مسؤولٌ في الحشد الشعبي حصول الضربتيْن، الأولى في منطقة القائم واستهدفت -بحسب قوله- موقعاً لكتائب حزب الله، في حين أنّ الضربة الثانية في العكاشات قد أسفرت عن "سقوط جرحى".
من ناحيتها، أكّدت القيادة العسكريّة الأمريكيّة في الشرق الأوسط "سنتكوم"، شنّ غارات جوّية في العراق وسوريا ضدّ فصائل موالية لطهران وقوّات لفيلق القدس، الوحدة الموكلة بالعمليّات الخارجيّة في الحرس الثوري الإيراني.
وكانت الولايات المتحدة قد نفّذت أمس السبت، غارات جوية في العراق وسوريا على أكثر من 85 هدفاً مرتبطاً بالحرس الثوري الإيراني والفصائل التي تدعمها طهران وسط أنباءٍ عن مقتل نحو 40 شخصاً، بينهم 16 في العراق و23 في سوريا.
وجاء في بيان سنتكوم، أنّ القوّات ضربت أكثر من 85 هدفاً في العراق وسوريا بينها مراكز قيادة وتحكّم واستخبارات، وكذلك مرافق لتخزين الصواريخ والمسيّرات.
وكانت واشنطن قد توعّدت بشن ضربات انتقاميّة، رداً على هجومٍ بمسيّرة على قاعدة في الأردن قرب الحدود السوريّة أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيّين.