بغداد.. مقتل آمر كتيبة بالحشد الشعبي العراقي متأثراً بالضربة الأمريكية

وكانت الولايات المتحدة قد نفّذت أمس السبت، غارات جوية في العراق وسوريا على أكثر من 85 هدفاً مرتبطاً بالحرس الثوري الإيراني والفصائل التي تدعمها طهران وسط أنباءٍ عن مقتل نحو 40 شخصاً، بينهم 16 في العراق و23 في سوريا.