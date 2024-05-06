"جيش الاحتلال" يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه في عملية كرم أبو سالم إلى 4 جنود

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي خبر مقتل الرقيب مايكل روزل (18 عامًا) من ريشون لتسيون، في القصف على كرم أبو سالم، الذي قُتِل فيه أيضًا الرقيب رؤوفين مارك مردخاي أسولين (19 عامًا) من رعنانا، والرقيب عيدو تيستا (19 عامًا) من القدس، والرقيب تل شافيت (21 عامًا) من كفر جلعادي.