شوارع أمستردام تتشح بالأحمر.. ربع مليون شخص في مسيرة كبرى دعماً لفلسطين ورفضاً لموقف هولندا

شهدت العاصمة الهولندية أمستردام، يوم الأحد، واحدة من أضخم المسيرات التضامنية في تاريخها، حيث شارك نحو 250 ألف شخص في مسيرة بعنوان "الخط الأحمر"، تعبيرًا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني ورفضًا لما وصفوه بتواطؤ الحكومة الهولندية في دعم الانتهاكات الإسرائيلية في غزة.