شوارع أمستردام تتشح بالأحمر.. ربع مليون شخص في مسيرة كبرى دعماً لفلسطين ورفضاً لموقف هولندا

شهدت العاصمة الهولندية أمستردام، يوم الأحد، واحدة من أضخم المسيرات التضامنية في تاريخها، حيث شارك نحو 250 ألف شخص في مسيرة بعنوان "الخط الأحمر"، تعبيرًا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني ورفضًا لما وصفوه بتواطؤ الحكومة الهولندية في دعم الانتهاكات الإسرائيلية في غزة.
وبحسب ما نقلته منظمة العفو الدولية عبر فرعها الهولندي، انطلقت المسيرة من ساحة المتحف في قلب العاصمة، حيث ارتدى جميع المشاركين اللون الأحمر رمزيًا، ورفعوا الأعلام الفلسطينية، في مشهد وصف بأنه "رسالة سياسية حمراء" في وجه الصمت الرسمي تجاه المجازر المستمرة.
وأكد نشطاء حقوق الإنسان في تصريحاتهم: "طالما تواصل حكومتنا رفضها اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف الإبادة الجماعية والاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، سنواصل الخروج إلى الشوارع بأعداد متزايدة."
ووفقًا لما نشرته RT، طالب المتظاهرون السلطات الهولندية باتخاذ خطوات اقتصادية ودبلوماسية حازمة لوقف الانتهاكات، مشددين على الحاجة إلى "تغيير جذري في الموقف الرسمي" الذي يواصل دعم إسرائيل دون قيد أو شرط رغم تصاعد أعداد الضحايا في قطاع غزة.
وكانت هولندا قد اتخذت موقفًا سياسيًا نادرًا في يوليو الماضي حين أعلنت أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، شخصان غير مرحّب بهما داخل الأراضي الهولندية، بسبب تصريحات تحريضية ضد الفلسطينيين ودعوات صريحة للتطهير العرقي، وهو ما دفع الخارجية الإسرائيلية لاستدعاء السفير الهولندي.
ومنذ اندلاع العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023، وثّقت التقارير الحقوقية سقوط 67,139 شهيدًا، وإصابة 169,583 آخرين في قطاع غزة، معظمهم من الأطفال والنساء، وسط كارثة إنسانية ومجاعة خلّفت وحدها 460 وفاة بينهم 154 طفلاً، بحسب المصدر.