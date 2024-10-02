ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 41689 شهيدًا

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 362 على التوالي إلى 41689 شهيدًا، ونحو 96625 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.