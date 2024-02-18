"ماكرون" و"السيسي" يعارضان بحزم الهجومَ الإسرائيلي على رفح

ووفقًا لبيان أصدره الإليزيه: اتفق الرئيسان في اتصال هاتفي على أن الهجوم الإسرائيلي على رفح، من شأنه أن يؤدّي إلى كارثة إنسانية على نطاق جديد، فضلًا عن أي تهجير قسري للسكان نحو الأراضي المصرية؛ ممّا سيشكّل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، ويمثّل خطرًا إضافيًّا بالتصعيد الإقليمي.