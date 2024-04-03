"البديوي" يؤكد ضرورة تحرّك المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي الخطير على غزة

وأشاد "البديوي" بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات الخليجية- الأوروبية على كل الأصعدة، ومشددًا على ضرورة تعزيز الحوار والتعاون بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي؛ لمواجهة التحديات المشتركة ودعم الاستقرار في المنطقة، وأن هناك العديد من الفرص الواعدة لبناء شراكة إستراتيجية متينة من خلال تعزيز العلاقات الخليجية- الأوروبية، وأن استمرار هذه الحوارات النقاشية سيسهم في تبادل وجهات النظر وتعزيز الفهم المتبادل للعمل المشترك من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، وبما يصب في مصلحة تطوير العلاقات بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.