"البديوي" يؤكد ضرورة تحرّك المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي الخطير على غزة

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإنهاء الأزمة في قطاع غزة ووقف العدوان الإسرائيلي الخطير، الذي تجاوز وانتهك كل المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
جاء ذلك خلال حوار المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية مع الأمين العام، اليوم عبر الاتصال المرئي، بحضور المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي للشؤون الخليجية لويجي دي مايو، ومشاركة عدد من المسؤولين الأوروبيين وكبار المتخصصين في العلاقات الدولية بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، حيث تضمن الحوار بحث الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، ومستقبل العلاقات الخليجية الأوروبية في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة.
وأكد الأمين لمجلس التعاون أن الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة وما آلت إليه أدّت إلى اتساع رقعة عدم الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم، وأصبحت لتداعياتها آثار سلبية غير مسبوقة، مما يستوجب علينا جميعًا التعاون والتكاتف والعمل الجماعي لوقف هذه الأزمة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى الحاجة الملحّة لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي العاجل للمتضررين من الشعب الفلسطيني في القطاع.
وأشاد "البديوي" بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات الخليجية- الأوروبية على كل الأصعدة، ومشددًا على ضرورة تعزيز الحوار والتعاون بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي؛ لمواجهة التحديات المشتركة ودعم الاستقرار في المنطقة، وأن هناك العديد من الفرص الواعدة لبناء شراكة إستراتيجية متينة من خلال تعزيز العلاقات الخليجية- الأوروبية، وأن استمرار هذه الحوارات النقاشية سيسهم في تبادل وجهات النظر وتعزيز الفهم المتبادل للعمل المشترك من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، وبما يصب في مصلحة تطوير العلاقات بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.