5 مجازر في غزة آخر 24 ساعة والحصيلة الإجمالية للعدوان ترتفع إلى 36379 شهيداً

أعلنت مصادر طبية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 36379، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.
وأضافت المصادر، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 82407 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 95 فلسطينياً، وإصابة 350 آخرين، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأوضحت المصادر أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الرُكام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.