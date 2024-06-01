5 مجازر في غزة آخر 24 ساعة والحصيلة الإجمالية للعدوان ترتفع إلى 36379 شهيداً

أعلنت مصادر طبية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 36379، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.