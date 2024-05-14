بعد تحرك لمصر.. تركيا تطلب الانضمام لقضية "الإبادة الجماعية" ضد "إسرائيل"

ويعتقد دبلوماسيون وقانونيون أن القاهرة تسعى بهذه الخطوة للضغط على تل أبيب للتراجع عن عملية اجتياح رفح، لكنها في ذات الوقت تشير إلى تراجع جهود الوساطة "خطوات للخلف"، خاصة أن مصر كانت حريصة على مراعاة ضبط النفس بالنظر لكونها وسيطًا بين "إسرائيل" و"حماس" على مدار الشهور السبعة الماضية.