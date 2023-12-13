"التعاون الإسلامي": استيلاء الاحتلال على منازل وأراضٍ بالقدس امتداد لسياسة التهويد والتغيير الديمغرافي

أدانت منظمة التعاون الإسلامي -بشدّة- قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي مصادرة منازل وأراضٍ فلسطينية في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة بحجة بناء القطار الهوائي، معتبرة أن ذلك يأتي امتداداً لسياساتها الرامية لتهويد المدينة المقدّسة وتغيير واقعها الجغرافي والديمغرافي والتاريخي.
وأكّدت المنظمة أن جميع الإجراءات التي يتخذها الاحتلال الإسرائيلي ضد مدينة القدس وأهلها ومقدّساتها تعد غير قانونية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وطالبت المجتمع الدولي، وخصوصاً مجلس الأمن الدولي، بتحمُّل مسؤولياته القانونية والسياسية واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لجميع الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال، في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.