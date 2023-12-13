"التعاون الإسلامي": استيلاء الاحتلال على منازل وأراضٍ بالقدس امتداد لسياسة التهويد والتغيير الديمغرافي

أدانت منظمة التعاون الإسلامي -بشدّة- قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي مصادرة منازل وأراضٍ فلسطينية في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة بحجة بناء القطار الهوائي، معتبرة أن ذلك يأتي امتداداً لسياساتها الرامية لتهويد المدينة المقدّسة وتغيير واقعها الجغرافي والديمغرافي والتاريخي.