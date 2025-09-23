استطلاع "رويترز": تراجع شعبية ترامب مع تزايد قلق الأمريكيين من حالة الاقتصاد والبطالة

أظهر أحدث استطلاعات الرأي أن شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجعت إلى 41%، مع تزايد قلق الأمريكيين من حالة الاقتصاد والبطالة، وفقًا لاستطلاع "رويترز/إبسوس" الذي شمل 1019 مشاركًا.
ووفقًا لوكالة "رويترز"، أظهر الاستطلاع، الذي أُجري عبر الإنترنت في 23 سبتمبر، انخفاضًا طفيفًا في نسبة تأييد ترامب مقارنةً باستطلاع سابق (42%)، بينما ارتفعت مخاوف المواطنين من مسار الاقتصاد، إذ اعتقد 54% أنه يسير في "الاتجاه الخاطئ"، مقابل 53% في أغسطس. وأيد فقط 35% إدارة ترامب للاقتصاد، و28% طريقة تعامله مع تكاليف المعيشة، مع انخفاض طفيف في كلتا النسبتين.
بالمقابل، حققت سياسات الهجرة التي تضمنت "الاعتقالات الجماعية للمهاجرين غير القانونيين" أعلى نسبة تأييد (42%)، وهي أعلى تقييم لترامب في أي قضية منفصلة في الاستطلاع.
وفي سياق التطرّف السياسي، اختار 28% من المشاركين هذه المشكلة كأكبر تحدٍ للبلاد، متجاوزًا الاقتصاد (16%). وعند سؤالهم عن الحزب الأفضل لمواجهة التطرّف، انقسم المشاركون بالتساوي تقريبًا (30% للجمهوريين، 26% للديمقراطيين).
وفي أعقاب اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك، أكد ترامب في خطابه: "العنف يأتي في معظمه من اليسار"، مشددًا على "الخطر المزعوم" الذي يشكّله خصومه السياسيون.