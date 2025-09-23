استطلاع "رويترز": تراجع شعبية ترامب مع تزايد قلق الأمريكيين من حالة الاقتصاد والبطالة

ووفقًا لوكالة "رويترز"، أظهر الاستطلاع، الذي أُجري عبر الإنترنت في 23 سبتمبر، انخفاضًا طفيفًا في نسبة تأييد ترامب مقارنةً باستطلاع سابق (42%)، بينما ارتفعت مخاوف المواطنين من مسار الاقتصاد، إذ اعتقد 54% أنه يسير في "الاتجاه الخاطئ"، مقابل 53% في أغسطس. وأيد فقط 35% إدارة ترامب للاقتصاد، و28% طريقة تعامله مع تكاليف المعيشة، مع انخفاض طفيف في كلتا النسبتين.