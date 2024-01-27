أوكرانيا: لا دليل على زعم روسيا أن عشرات الأسرى قُتلوا في تحطم طائرة

وقال بودانوف، الذي يرأس وكالة أسرى الحرب الأوكرانية: "ليس لدينا حاليًا أي دليل على أنه من الممكن أن يكون هناك هذا العدد من الأشخاص على متن الطائرة. ادعاءات الدعاية الروسية بأن الطائرة إل-76 كانت تنقل 65 أسير حرب أوكرانيًّا، كانوا متجهين لتبادل الأسرى، لا تزال تثير الكثير من الأسئلة".