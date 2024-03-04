شهباز شريف يؤدي اليمين رئيساً للوزراء في باكستان

وسيتعين على وزير المالية المقبل البدء على الفور في محادثات صعبة مع صندوق النقد الدولي لإبرام اتفاق للحصول على تمويل جديد بمليارات الدولارات، إذ يحل أجل الاتفاق الحالي في أبريل.