"الدولية للهجرة": 700 ألف سوداني فروا من ديارهم بسبب الحرب

أفادت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم (الثلاثاء) بأن أكثر من 700 ألف شخص فروا من ديارهم في السودان؛ بسبب القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وبيّن المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة بول ديلون، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أن هناك أكثر من 700 ألف نازح داخل السودان منذ بدء القتال حتى الآن، وفقاً لـ"رويترز".
وقال "ديلون": "يصعب جدًا الآن عليهم الحصول على المال. أجهزة الصراف الآلي معطلة والنظام المصرفي متوقف عن العمل. يصعب الحصول على الوقود أيضاً وتكلفته باهظة".
من جهتها، أوضحت منظمة الصحة العالمية، في المؤتمر نفسه، أن 604 أشخاص قتلوا، وأصيب أكثر من خمسة آلاف منذ اندلاع العنف في 15 أبريل (نيسان) الماضي بين طرفي القتال.