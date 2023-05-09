"الدولية للهجرة": 700 ألف سوداني فروا من ديارهم بسبب الحرب

من جهتها، أوضحت منظمة الصحة العالمية، في المؤتمر نفسه، أن 604 أشخاص قتلوا، وأصيب أكثر من خمسة آلاف منذ اندلاع العنف في 15 أبريل (نيسان) الماضي بين طرفي القتال.