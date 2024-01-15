اليونان تعارض نقل السكان لخارج غزة وتدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة

وقال غيرابتريتيس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في عمان، يوم الاثنين، إن "سيناريوهات نقل السكان لا يمكن اعتبارها مقبولة.. أعتقد أن الوقت حان لمناقشة جدية حول اليوم التالي لتكون هناك إمكانية افتتاح أفق سياسي لتحقيق السلام في المنطقة".