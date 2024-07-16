استشهاد 23 نازحًا في مجزرتين للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب غزة

استشهد 23 فلسطينيًّا وجرح العشرات، اليوم، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدف مدرسة تؤوي آلاف النازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وخيامًا للنازحين في منطقة المواصي بمدينة خانيونس جنوب القطاع.