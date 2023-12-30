بعد طلب جنوب أفريقيا لـ"العدل الدولية".. "حماس": خطوة مهمة لمحاسبة مجرمي العصر

ثمّنت حركةُ "حماس"، اليوم السبت، تقديمَ دولة جنوب إفريقيا طلبًا في محكمة العدل الدولية للبدء في إجراءات ضد إسرائيل لما وصفته بأنه "أعمال إبادة ضدّ الشعب الفلسطيني" في قطاع غزة.
وقالت الحركة في بيان لها: "نثمّن قيام جنوب أفريقيا بتقديم طلب في محكمة العدل الدولية للبدء في إجراءات التحقيق مع كيان الاحتلال المجرم حول ارتكابه جريمة الإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".
وأضافت: أن "تحرّك جنوب أفريقيا يعدّ خطوة مهمة لمحاسبة قادة الكيان، مجرمي العصر، الذين ارتكبوا أبشع المجازر التي عرفتها البشرية في تاريخنا المعاصر".
ودعت حماس، وفق "روسيا اليوم"، "كلَّ الدول لتقديم ملفات وطلبات مماثلة أمام المحاكم الجنائية المختصّة، الوطنية والدولية، ضدّ هذا الكيان النازي، باعتباره مهدّدًا للسلم والأمن الدوليين، ولضمان عدم إفلاته من العقاب على ما ارتكبه من جرائم وحشية ضد الأطفال والمدنيين العزل في قطاع غزة".
وكانت محكمة العدل الدولية أعلنت، الجمعة، أن جنوب أفريقيا قدمت لها طلبًا لبدء إجراءات ضدّ إسرائيل بسبب "أعمال الإبادة ضد الشعب الفلسطيني" في قطاع غزة.
بدورها رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية، ما وصفته جميع المزاعم التي قدمتها جنوب أفريقيا إلى المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أن "ادّعاءاتها تفتقر إلى أساس واقعي وقانوني وتشكّل استغلالًا مهينًا للمحكمة".
أما وزارة الخارجية الفلسطينية فقد رحّبت بالدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا ضدّ إسرائيل، وطالبت محكمة العدل الدولية "بسرعة الاستجابة إلى الطلب من خلال إصدار قرار بوقف إطلاق النار الفوري".