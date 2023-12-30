بعد طلب جنوب أفريقيا لـ"العدل الدولية".. "حماس": خطوة مهمة لمحاسبة مجرمي العصر

ودعت حماس، وفق "روسيا اليوم"، "كلَّ الدول لتقديم ملفات وطلبات مماثلة أمام المحاكم الجنائية المختصّة، الوطنية والدولية، ضدّ هذا الكيان النازي، باعتباره مهدّدًا للسلم والأمن الدوليين، ولضمان عدم إفلاته من العقاب على ما ارتكبه من جرائم وحشية ضد الأطفال والمدنيين العزل في قطاع غزة".