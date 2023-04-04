انتصار لعمران خان.. "العليا الباكستانية" تقضي بإجراء الانتخابات في إقليمين بالبلاد

أمرت المحكمة العليا في باكستان، اليوم "الثلاثاء"، بإجراء انتخابات في إقليمين بالبلاد بحلول 15 مايو، على الرغم من معارضة الحكومة لإجراء التصويت في وقت تواجه فيه أزمة اقتصادية وتحديًا سياسيًّا من المعارضة.
ويضغط رئيس الوزراء السابق عمران خان؛ من أجل إجراء انتخابات برلمانية في إقليمَي البنجاب وخيبر بختون خوا، في إطار حملة لإجبار الحكومة على إجراء انتخابات عامة مبكرة بدأها منذ أن اضطرّ للتنحّي قبل عام، إثر خسارته في اقتراع برلماني على الثقة.
ورفض رئيس الوزراء شهباز شريف، دعوة "خان" لإجراء انتخابات عامة مبكرة، وأيَّدت حكومته تأجيل لجنة الانتخابات للتصويت في الإقليمين حتى 8 أكتوبر، وعزت اللجنة ذلك إلى نقص الموارد ووافقتها الحكومة.
وقضت المحكمة العليا بأن التأجيل غير قانوني، وبأن التصويت في الإقليمين يجب أن يجرى بين 30 أبريل و15 مايو؛ وفقًا لـ"رويترز".
وأشاد حزب "خان" بالحكم، في حين اعتبرت الحكومة أنه سيتسبّب في مشكلات.