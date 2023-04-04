انتصار لعمران خان.. "العليا الباكستانية" تقضي بإجراء الانتخابات في إقليمين بالبلاد

ويضغط رئيس الوزراء السابق عمران خان؛ من أجل إجراء انتخابات برلمانية في إقليمَي البنجاب وخيبر بختون خوا، في إطار حملة لإجبار الحكومة على إجراء انتخابات عامة مبكرة بدأها منذ أن اضطرّ للتنحّي قبل عام، إثر خسارته في اقتراع برلماني على الثقة.