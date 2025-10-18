مسؤول أممي: الوضع في غزة كارثي ونوعية المساعدات لا تقل أهمية عن كميتها

وأشار إلى أن إسرائيل سمحت منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر بدخول 653 شاحنة مساعدات فقط، بينما يفترض دخول 600 شاحنة يوميًا بموجب الاتفاق، لافتًا إلى أن المستشفيات في غزة "إما دُمرت أو تضررت بشدة"، ما فاقم الأزمة الإنسانية.