بعد أيام من زيارة "بوتين" لكوريا الشمالية.. حاملة طائرات أمريكية تصل للجارة الجنوبية

وصلت حاملة "USS Theodore Roosevelt" الأمريكية إلى ميناء بوسان الكوري الجنوبي "لعرض القوة ضد التهديدات المتزايدة مع تعميق التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا".
وقالت وكالة "يونهاب": "أعلنت البحرية الكورية الجنوبية أن حاملة الطائرة الأمريكية "USS Theodore Roosevelt" وصلت، اليوم السبت، إلى الميناء العسكري بمدينة بوسان الواقعة جنوب شرق البلاد؛ من أجل عرض القوة ضد التهديدات المتزايدة من جانب كوريا الشمالية الناجمة عن تعميق التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا".
وأضافت، وفق "روسيا اليوم": أن حاملة الطائرات الأمريكية يرافقها المدمرتان "Halsey ، و Daniel Inouye"، وأن هذه السفن ستشارك في المناورات البحرية المقررة نهاية يونيو الجاري بمشاركة الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية.
وقام الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" بزيارة دولة إلى كوريا الشمالية يومَي 18 و19 يونيو الجاري.
وفي أعقاب المحادثات وقّع "بوتين" و"كيم جونغ أون"، اتفاقية للشراكة الاستراتيجية الشاملة تنصّ على الدفاع المشترك بين البلدين.