بعد أيام من زيارة "بوتين" لكوريا الشمالية.. حاملة طائرات أمريكية تصل للجارة الجنوبية

وقالت وكالة "يونهاب": "أعلنت البحرية الكورية الجنوبية أن حاملة الطائرة الأمريكية "USS Theodore Roosevelt" وصلت، اليوم السبت، إلى الميناء العسكري بمدينة بوسان الواقعة جنوب شرق البلاد؛ من أجل عرض القوة ضد التهديدات المتزايدة من جانب كوريا الشمالية الناجمة عن تعميق التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا".