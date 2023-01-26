الأرشيف الأمريكي يطالب الرؤساء السابقين ونوابهم بفحص سجلاتهم الشخصية بحثًا عن أي وثائق سرية

طلب الأرشيف الوطني الأمريكي، اليوم (الخميس)، من الرؤساء ونواب الرؤساء السابقين إعادة فحص سجلاتهم الشخصية بحثًا عن أي ملفات سرية، أو أي سجلات رئاسية في صحوة اكتشاف وثائق مصنفة في منزل الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب، ونائبه مايك بنس.