أردوغان: إعلان حالة التأهب وإرسال فرق البحث والإنقاذ على وجه السرعة إلى المناطق المتضررة من الزلزال

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ إنه تم إرسال فرق البحث والإنقاذ على وجه السرعة إلى المناطق المتضررة من جرّاء زلزال بقوة 7.4 درجة ضرب ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.
وأضاف أردوغان أنه تم إعلان حالة التأهب لمساعدة المناطق المتضررة: وحداتنا المعنية كافة في حالة تأهب تحت إشراف رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية".
من جهته، قال وزير الداخلية التركي (زلزال قهرمان مرعش): "هناك مواطنون فقدوا أرواحهم.. جميع فرقنا في حالة تأهب، رفعنا إنذاراً من المستوى الرابع، وهذا الإنذار يشمل المساعدة الدولية".
بدوره، أفاد والي عثمانية- جنوبي تركيا، بمصرع 5 أشخاص وتهدم 34 مبنى في المدينة.
وضرب زلزال بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر قضاء بازارجيق بولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.