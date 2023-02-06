أردوغان: إعلان حالة التأهب وإرسال فرق البحث والإنقاذ على وجه السرعة إلى المناطق المتضررة من الزلزال

من جهته، قال وزير الداخلية التركي (زلزال قهرمان مرعش): "هناك مواطنون فقدوا أرواحهم.. جميع فرقنا في حالة تأهب، رفعنا إنذاراً من المستوى الرابع، وهذا الإنذار يشمل المساعدة الدولية".