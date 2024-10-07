ضمن مشروع يمتد لـ500 كم.. مصر تعيد حركة القطارات إلى سيناء

بدأت مصر، الاثنين، التشغيل التجريبي لخط السكة الحديدية "الفردان- بئر العبد" في شبه جزيرة سيناء، ضمن خطة الحكومة إعادة حركة القطارات لسيناء بعد توقف استمر 50 عاماً.
وانطلقت فعاليات التشغيل التجريبي لقطارات "الفردان- بئر العبد" بطول 100 كم بحضور وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، ومسؤولين آخرين وصحفيين.
وقالت صحيفة "المصري اليوم" إن وزارة النقل قررت إعادة حركة قطارات السكة الحديد لسيناء مرة أخرى بعد توقف استمر 50 عاماً، وذلك ضمن محاور التنمية التي تنفذها الدولة بسيناء.
وذكرت صحيفة "الأهرام" القاهرية، أن الخط يمتد بطول 100كيلومتر، وقد شهد أعمال تجديد خلال الفترة الماضية، شملت إعادة تركيب السكة مرة أخرى.
وانتهت الشركة القابضة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل، من أعمال تجديد محطة بئر العبد، وتم استعادة كفاءة المحطات الأخرى، مثل القنطرة شرق وجلبانة ورمانة وبالوظة.
ويأتي هذا ضمن جهود إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط "الفردان/ شرق بورسعيد/ بئر العبد/ العريش/ طابا"، الذي يبلغ طوله الإجمالي حوالي 500 كيلومتر.
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أعلن عام 2014 عن مشروع قومي متكامل لتنمية شبه جزيرة سيناء، بعد سنوات من محاربة جماعات متطرفة شنوا في محافظة شمال سيناء.
وكشف تقرير سابق نشرته هيئة الاستعلامات الحكومية أنه تم إنفاق أكثر من 650 مليار جنيه (حوالي 13 مليار دولار) على مشروعات التنمية في سيناء منذ عام 2014.