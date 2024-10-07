ضمن مشروع يمتد لـ500 كم.. مصر تعيد حركة القطارات إلى سيناء

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أعلن عام 2014 عن مشروع قومي متكامل لتنمية شبه جزيرة سيناء، بعد سنوات من محاربة جماعات متطرفة شنوا في محافظة شمال سيناء.