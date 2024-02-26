الوكالة الذرية: إيران تجاوزت مستوى اليورانيوم المرخص بـ27 ضعفًا في الأشهر الأخيرة

وتفصيلاً، بلغت المخزونات بتاريخ 10 فبراير 5525,5 كيلوغرام (مقابل 4486,8 كيلوغرام في نهاية تشرين الأول/أكتوبر)، أي أكثر من 27 ضعفًا من المستوى المرخص به بموجب الاتفاق الدولي المبرم عام 2015 والذي ينظم أنشطة طهران النووية مقابل رفع العقوبات الدولية.