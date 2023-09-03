قائد التمرد ابن عم الرئيس.. انقلاب الغابون تغيير للسلطة أم إحكام سيطرة عائلة "بونغو" عليها؟

ومما يعزز من صحة رأي "أوسا"، أن قائد الانقلاب الجنرال "نغيما"، الذي من المقرر أن ينصب غداً رئيساً للمرحلة الانتقالية، تجنب التعامل مع المعارضة أو التجاوب مع مطلبها بالاعتراف بفوز مرشحها في الانتخابات الرئاسية أوندو أوسا، رغم أن الانقلابيين تذرعوا في تحركهم بأن الانتخابات شابها عدم النزاهة وافتقرت للشفافية، كما رفض "نغيما" دعوة المعارضة بإجراء مباحثات لتقييم الوضع في إطار وطني ومسؤول، وإيجاد الحل الأفضل للغابونيين والسماح للبلاد بالخروج من هذا الوضع، وهو ما يشير إلى أن الانقلاب لم يكن غير وسيلة لإحكام عائلة بونغو سيطرتها على السلطة في الغابون.