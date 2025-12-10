اعتقال الرئيس البوليفي السابق بتهم فساد واختلاس أموال عامة

اعتقلت الشرطة البوليفية، اليوم الأربعاء، الرئيس السابق لويس آرسي، على خلفية تحقيقات في قضايا فساد تتعلق بصندوق دعم السكان الأصليين، وفق ما نقلته صحيفة "لا رازون" عن مصادر مطلعة.
وذكرت ماريا نيلا برادا، الرئيسة السابقة لديوان الرئاسة، في تسجيل مصوّر نشرته على حسابها بـ"فيسبوك"، أن آرسي "اختُطف قبل وقت قصير"، مؤكدة أنه نُقل إلى مقر وحدة مكافحة الجريمة (FELCC) بحسب ما وردها من مصادر غير رسمية.
وبحسب وثائق التحقيق التي استندت إليها الصحيفة، يُشتبه بأن آرسي، الذي انتهت ولايته في 8 نوفمبر الماضي، تورط في اختلاس أموال عامة أثناء توليه وزارة الاقتصاد في عهد الرئيس الأسبق إيفو موراليس، حيث يُزعم أنه سمح بتحويل أموال حكومية إلى حسابات خاصة.
ويأتي هذا التطور بعد أقل من شهرين على انتخاب السيناتور اليميني رودريغو باز رئيسًا جديدًا للبلاد، خلفًا لحكم اليسار الاشتراكي الذي استمر لعقدين بقيادة كل من إيفو موراليس ولويس آرسي، في وقت تعاني فيه بوليفيا من أزمة اقتصادية خانقة.