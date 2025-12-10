اعتقال الرئيس البوليفي السابق بتهم فساد واختلاس أموال عامة

ويأتي هذا التطور بعد أقل من شهرين على انتخاب السيناتور اليميني رودريغو باز رئيسًا جديدًا للبلاد، خلفًا لحكم اليسار الاشتراكي الذي استمر لعقدين بقيادة كل من إيفو موراليس ولويس آرسي، في وقت تعاني فيه بوليفيا من أزمة اقتصادية خانقة.