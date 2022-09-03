بعد تأجيل إطلاقه أثناء العد التنازلي.. "ناسا" تستعدّ لإرسال الصاروخ العملاق "أرتميس" للقمر

بعد معالجة المشكلات الهندسية التي أحبطت عملية الإطلاق الأولى قبل خمسة أيام، تستعدّ الفرق الأرضية في مركز كنيدي الفضائي بولاية فلوريدا، اليوم "السبت"، للقيام بمحاولة ثانية لإطلاق صاروخ إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" من الجيل الجديد في أولى رحلاتها إلى القمر "أرتميس".
ومن المقرّر إطلاق صاروخ نظام الإطلاق الفضائي الذي يعادل طوله مبنًى مؤلفًا من 32 طابقًا، ويحمل كبسولة أوريون من كيب كنافيرال بولاية فلوريدا في الساعة 2.17 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة "18:17 بتوقيت غرينتش" مستهلًّا برنامج أرتميس الطموح التابع لـ"ناسا"، الذي يتضمن رحلات إلى القمر والمريخ، بعد 50 عامًا من إرسال آخر مهمة لبرنامج أبولو إلى القمر؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
وانتهت محاولة الإطلاق السابقة الاثنين الماضي، بمشكلات تقنية أدّت إلى وقف العد التنازلي وتأجيل الرحلة غير المأهولة.
ويمثل الطقس دائمًا عاملًا إضافيًّا خارجًا عن سيطرة "ناسا".
وبيّن فريق الفضاء الأمريكي في كيب كنافيرال، أن أحدث التنبؤات الجوية تشير إلى وجود فرصة بنسبة 70 في المئة لظروف سانحة خلال الفترة المواتية للإطلاق التي تستغرق ساعتين اليوم.
وإذا توقف العد التنازلي مرة أخرى فقد تعيد "ناسا" تحديد موعد جديد لمحاولة إطلاق أخرى يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبلين.