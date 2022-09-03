بعد تأجيل إطلاقه أثناء العد التنازلي.. "ناسا" تستعدّ لإرسال الصاروخ العملاق "أرتميس" للقمر

ومن المقرّر إطلاق صاروخ نظام الإطلاق الفضائي الذي يعادل طوله مبنًى مؤلفًا من 32 طابقًا، ويحمل كبسولة أوريون من كيب كنافيرال بولاية فلوريدا في الساعة 2.17 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة "18:17 بتوقيت غرينتش" مستهلًّا برنامج أرتميس الطموح التابع لـ"ناسا"، الذي يتضمن رحلات إلى القمر والمريخ، بعد 50 عامًا من إرسال آخر مهمة لبرنامج أبولو إلى القمر؛ وفقًا لـ"فرانس 24".