البرلمان العربي: صمت المجتمع الدولي على المجازر ضدّ الفلسطينيين يغذّي الكراهية

أكّد رئيسُ البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي، أهميةَ تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، خاصة في هذه الأوقات التي تنتشر فيها الصراعات والنزاعات حول العالم.
وقال "اليماحي"، في بيان بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتسامح الذي يوافق 16 نوفمبر من كل عام: إن "الاحتفال باليوم الدولي للتسامح هذا العام يأتي في ظلّ أوضاع مأساوية يعيشها الشعب الفلسطيني الذي يتعرّض على مدار أكثر من عام لحرب إبادة جماعية ومجازر وحشية لم يعرفها التاريخ"، مشددًا على أن صمت المجتمع الدولي على تلك الجرائم يغذّي التعصب والكراهية على حساب قيم التسامح والتعايش السلمي.
ودعا رئيسُ البرلمان العربي المجتمعَ الدولي ومؤسساته إلى تحمل مسؤوليتهم الإنسانية والأخلاقية والسياسية والقانونية لوقف تلك المجازر والانتصار للإنسانية وقيم التسامح التي تُنتهك يوميًّا على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين ولبنان، مطالبًا جميعَ دول العالم بالاحتفال باليوم الدولي للتسامح هذا العام تحت شعار "كفى قتلًا ودمارًا".