البرلمان العربي: صمت المجتمع الدولي على المجازر ضدّ الفلسطينيين يغذّي الكراهية

وقال "اليماحي"، في بيان بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتسامح الذي يوافق 16 نوفمبر من كل عام: إن "الاحتفال باليوم الدولي للتسامح هذا العام يأتي في ظلّ أوضاع مأساوية يعيشها الشعب الفلسطيني الذي يتعرّض على مدار أكثر من عام لحرب إبادة جماعية ومجازر وحشية لم يعرفها التاريخ"، مشددًا على أن صمت المجتمع الدولي على تلك الجرائم يغذّي التعصب والكراهية على حساب قيم التسامح والتعايش السلمي.